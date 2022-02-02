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09:05 02.02.2022

Підрозділи реактивної артилерії ЗС України провели навчання поблизу адмінкордонів з тимчасово окупованою територією АР Крим

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Підрозділи реактивної артилерії ЗС України провели навчання поблизу адмінкордонів з тимчасово окупованою територією АР Крим

Підрозділи реактивної артилерії Збройних сил України відпрацювали розгортання на вогневих позиціях та наведення на цілі умовного супротивника неподалік адмінкордонів з тимчасово окупованою територією АР Крим, повідомили у Командуванні об'єднаних сил ЗС України.

"Польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган" пройшли в умовах, максимально наближених до бойових, неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому відомством у середу вранці.

Як повідомив командувач об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, підняті по тривозі воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання в районі вогневих позицій і наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження.

За словами командувача, на високому рівні військовослужбовці продемонстрували дії щодо безпосереднього прикриття підрозділу з повітря засобами протиповітряної оборони під час завдання вогневого ураження, а також прикриття димовою завісою під час залишення вогневих позицій.

"Навчання, за яким ми сьогодні спостерігали, показали готовність українських військовослужбовців вчасно реагувати на будь-яку ситуацію, щоб захистити нашу країну та кожного її мешканця", - наголосив Наєв.

 

 

 

Теги: #підготовка #артилерія #зсу
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