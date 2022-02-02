Захворюваність на COVID-19 у світі за минулий тиждень трохи знизилася

Захворюваність на коронавірус COVID-19 за минулий тиждень трохи знизилася, смертність від наслідків захворювання дещо збільшилася, йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У період з 24 до 30 січня захворюваність на коронавірус у всьому світі впала на 2%. Зростання кількості випадків зараження було виявлено в регіоні західної частини Тихого океану (на 37%), у Східному Середземномор'ї (на 24%) та в Європі (на 7%). У решті регіонів було зафіксовано спад захворюваності.

Загалом за тиждень у всьому світі було виявлено близько 22,2 млн випадків зараження коронавірусом.

Смертність від коронавірусу у всьому світі збільшилася на 9%. Найбільше зростання смертей від наслідків захворювання було виявлено у Південно-Східній Азії (на 41%), також кількість смертей збільшилася у Східному Середземномор'ї (на 32%) та в Америці (на 16%). В інших регіонах смертність від наслідків захворювання впала або практично не змінилася.

Загалом за тиждень було зафіксовано понад 59 тис. спричинених COVID-19 смертей у всьому світі.

За весь період пандемії у світі було виявлено понад 381,7 млн випадків зараження коронавірусом та понад 5,6 млн смертей від наслідків захворювання.