Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші, без втрат. З початку цієї доби режим припинення вогню не порушувався, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Мар'їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", – сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у середу.

У інформації зазначається, що станом на 7:00 поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку противника не зафіксовано.