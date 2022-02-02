Події

07:24 02.02.2022

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

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Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші, без втрат. З початку цієї доби режим припинення вогню не порушувався, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Мар'їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", – сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у середу.

У інформації зазначається, що станом на 7:00 поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку противника не зафіксовано.

 

 

Теги: #зведення #оос
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