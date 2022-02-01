Події

22:23 01.02.2022

Анонім повідомив про замінування п’яти вулиць у Львові

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Анонім повідомив про замінування п’яти вулиць у Львові

Анонімне повідомлення про замінування п'яти вулиць Львова надійшло сьогодні ввечері на "Гарячу лінію" міста, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Згідно з повідомленням, йдеться про вулиці Бандери, Сонячну, Весняну, Тракт Глинянський та Шевченка.

"У повідомленні зазначено, що вибух має відбутись о другій годині ночі", - зазначено у повідомленні пресслужби Львівської міськради.

Також повідомляється, що влада міста працює спільно зі співробітниками правоохоронних органів.

"Вулиці оглядають на наявність вибухонебезпечних речовин і предметів", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, з початку року аноніми тричі повідомляли про мінування всіх шкіл у місті, в жодному разі ці повідомлення підтвердження не отримали.

 

 

Теги: #мінування #львів
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