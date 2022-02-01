Події

14:58 01.02.2022

Моравецький про альянс України, Польщі та Великої Британії: Це боротьба за безпеку в регіоні

1 хв читати
Моравецький про альянс України, Польщі та Великої Британії: Це боротьба за безпеку в регіоні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що новий політичний формат між Україною, Польщею та Великою Британією буде співпрацею для боротьби за безпеку в регіоні.

"Головною цінністю є, звісно, безпека в регіоні. Завдяки безпеці може розвиватися культура, економіка, торгівля. Ми всі в регіоні в цьому зацікавлені. Ця співпраця є боротьбою за безпеку в регіоні", - заявив Моравецький на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у вівторок.

За його словами, формат політичного співробітництва, який створюють міністерства закордонних справ трьох країн, є дуже важливим.

"Ми переконалися у дестабілізації на східному фланзі НАТО... Велика Британія сама переконалася в тому, що таке довгі руки РФ та їхні спецслужби... Наші міністри працюють заради цього формату", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про створення Україною, Великою Британією та Польщею нового формату політичного співробітництва в Європі.

Теги: #впс #моравецький #агресія_рф #польща
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 01.02.2022
Кулеба: Новий альянс Україна-Польща-Велика Британія - це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи

Кулеба: Новий альянс Україна-Польща-Велика Британія - це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи

14:27 01.02.2022
Польща готова надати Україні оборонну, газову та гуманітарну допомогу – Моравецький

Польща готова надати Україні оборонну, газову та гуманітарну допомогу – Моравецький

14:13 01.02.2022
Моравецький не бачить потреби будівництва стіни на кордоні з Україною

Моравецький не бачить потреби будівництва стіни на кордоні з Україною

10:32 01.02.2022
Україна, Велика Британія та Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі - Зеленський

Україна, Велика Британія та Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі - Зеленський

19:59 31.01.2022
Україна та Польща домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів залізницею та суттєве збільшення дозволів для автоперевізників

Україна та Польща домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів залізницею та суттєве збільшення дозволів для автоперевізників

07:09 30.01.2022
У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни в Україні

У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни в Україні

18:04 29.01.2022
Порошенко закликав країни НАТО взяти приклад із Британії та США та надати Україні зброю

Порошенко закликав країни НАТО взяти приклад із Британії та США та надати Україні зброю

16:31 29.01.2022
У Міноборони України назвали елементом інформаційно-психологічної війни повідомлення про відправку Москвою медматеріалів на кордон з Україною

У Міноборони України назвали елементом інформаційно-психологічної війни повідомлення про відправку Москвою медматеріалів на кордон з Україною

13:45 29.01.2022
Південна Корея готує план дій для своїх громадян в Україні у разі ускладнення ситуації

Південна Корея готує план дій для своїх громадян в Україні у разі ускладнення ситуації

12:21 29.01.2022
Прем'єр-міністр Польщі зустрінеться з Зеленським і Шмигалем у Києві 1 лютого

Прем'єр-міністр Польщі зустрінеться з Зеленським і Шмигалем у Києві 1 лютого

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща готова надати Україні оборонну, газову та гуманітарну допомогу – Моравецький

Зеленський доручив Кабміну розробити законопроєкт щодо зміни системи військової підготовки з можливістю припинення призову до армії з 1 січня 2024 року

ДБР проводить обшуки у колишнього керівництва "Нафтогазу України" та "Укртрансгазу"

Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби

ОСТАННЄ

ЄК дасть висновок на висновки регулятора ФРН щодо сертифікації "Північного потоку 2", не виключає санкцій

Правоохоронці запобігли спробі підкупу голови Держінспекції архітектури та містобудування – НАБУ

Україна очікує від Німеччини відповідального ставлення до "Північного потоку 2" - прем'єр

Понад 60% українців підтримують ідею створення військово-політичного союзу Великої Британії, України та Польщі – опитування

МЗС: Вихід постпреда РФ при ООН із зали до завершення засідання Ради Безпеки ООН - спроба підірвати авторитет цього органу

У Харкові 5 лютого пройде Марш єдності

Dolce&Gabbana відмовиться від хутра в 2022 році, використовуватиме штучне

НАБУ та САП закликають депутата Кузьміних не ігнорувати викликів до правоохоронців

Зеленський доручив Кабміну розробити законопроєкт щодо зміни системи військової підготовки з можливістю припинення призову до армії з 1 січня 2024 року

СБУ затримала на Донеччині учасницю терористичного угруповання "П'ятнашка"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА