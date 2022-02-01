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14:06 01.02.2022

МЗС: Вихід постпреда РФ при ООН із зали до завершення засідання Ради Безпеки ООН - спроба підірвати авторитет цього органу

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МЗС: Вихід постпреда РФ при ООН із зали до завершення засідання Ради Безпеки ООН - спроба підірвати авторитет цього органу

Міністерство закордонних справ України розглядає вихід постійного представника Росії при ООН Василя Небензі із зали до завершення засідання Ради Безпеки ООН щодо України не лише як неповагу до обговорюваного питання, а і як спробу підірвати авторитет Ради Безпеки, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"На жаль, російська дипломатія вкотре продемонструвала своє зневажливе ставлення до інституту міжнародних відносин. Розглядаємо вихід постійного представника Росії із зали до завершення засідання не лише як неповагу до обговорюваного питання, а і як спробу підірвати авторитет Ради Безпеки як ключового органу, покликаного реагувати на загрози міжнародному миру та безпеці", - сказав Ніколенко на онлайн-брифінгу у вівторок.

Він наголосив, що, незважаючи на спробу Росії заблокувати засідання, переважна більшість членів Ради Безпеки висловила непохитну підтримку Україні. За його словами, партнери України чітко заявили про неприйнятність нарощення російських наступальних озброєнь, сил та засобів біля державного кордону України та закликали Росію до зниження напруги.

Ніколенко додав, що українська делегація вкотре офіційно спростувала російську дезінформацію про планування наступальної операції на Донбасі.

Речник МЗС також поінформував, що Україна планує скликати в лютому дебати Генеральної Асамблеї ООН для обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

"Україна не припиняє активної роботи над посиленням ролі ООН у нейтралізації російських загроз. У лютому ми плануємо скликати дебати Генеральної Асамблеї ООН, щоб обговорити за участю широкого кола держав ситуацію на тимчасово окупованих територіях", - розповів Ніколенко.

Стосовно оголошених Росією намірів щодо проведення 17 лютого брифінгу Ради безпеки з питання виконання Мінського комплексу заходів Ніколенко запевнив, що Україна разом із партнерами використає цю можливість, щоб надати міжнародній спільноті факти невиконання РФ своїх зобов'язань у рамках мирного врегулювання збройного конфлікту.

Теги: #мзс #ніколенко #оон
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