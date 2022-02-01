Україна отримала за день приблизно 500 тонн оборонних боєприпасів від США - Резніков

Шостий за рахунком літак доставив ще 84 тонни боєприпасів до України зі США, загалом Україна у вівторок отримала 500 тонн оборонних боєприпасів від США, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Не минуло й дня, а ми розвантажуємо шостого птаха від наших друзів зі США! До Києва прибуло 84 тонни боєприпасів! Загалом за сьогодні ми отримали приблизно 500 тонн оборонних боєприпасів від США! І це не кінець", - написав Резніков у Twitter у вівторок.

У свою чергу посольство США в Україні запевнило, що США й надалі надаватимуть Україні оборонну допомогу.

"Ми віддаємо значну перевагу шляху діалогу та дипломатії, але ми й надалі надаватимемо Україні оборонну допомогу, необхідну для захисту від численних військових сил Росії, зібраних на її кордонах. Ми разом з Україною", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter у вівторок.