Російські найманці на Донбасі за добу двічі порушили режим тиші, постраждав місцевий мешканець

Російські найманці у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 31 січня, двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

У напрямку Світлодарська найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого вогнепальне поранення отримав цивільний місцевий житель. Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних Сил України чоловіка доставлено до Світлодарської міської лікарні.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців ОС немає.

З початку доби порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.