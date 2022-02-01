Російські найманці на Донбасі за добу двічі порушили режим тиші, постраждав місцевий мешканець
Російські найманці у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 31 січня, двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.
У напрямку Світлодарська найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого вогнепальне поранення отримав цивільний місцевий житель. Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних Сил України чоловіка доставлено до Світлодарської міської лікарні.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із підствольних гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців ОС немає.
З початку доби порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.