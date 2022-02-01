1 лютого: Яке сьогодні свято
1 лютого святкують Новий рік за місячним календарем, День десерту, Всесвітній день хіджабу та Національний день свободи в США. Починається всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних стосунків. У буддистів сьогодні день захисників Вчення (Балдан Лхамо), а у православних – День пам'яті преподобного Макарія Великого, Єгипетського. В Ірландії День святої Бригіди. Є й інші свята сьогодні, є прикмети цього дня, які розкажуть вам багато про що, а є речі, які робити не можна.
Новий рік за місячним календарем
Новий рік - найдовше і найважливіше свято в китайському (місячному) календарі. Фестивалі, гуляння, присвячені йому, тривають 15 днів. Воно припадає на другий молодик після зимового сонцестояння, на період між 12 січня і 19 лютого.
Нерідко Новий рік за місячним календарем називають "китайським", тому що його святкування поширилося Азією, а надалі й світом, саме з Піднебесної, де він називається Чунь Цзе (свято весни).
Ба більше, у багатьох країнах, які відзначають це свято, "китайський" Новий рік є державним святом та радісною подією для представників усіх національностей та конфесій.
Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин
Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин світова спільнота вперше провела з 1 до 7 лютого 2011 року. Надалі було вирішено відзначати його першого тижня лютого кожного року.
Подія має привернути світову увагу до зусиль, що сприятимуть взаємоповазі та порозумінню між послідовниками різних віросповідань і конфесій.
Національний день свободи
У цей день в 1865 році президент США Авраам Лінкольн підписав резолюцію конгресу про внесення до Конституції США 13-ї поправки про скасування рабства.
Міжнародний день десерту
Десерти присутні практично у всіх кухнях світу, мають свою історію, поява деяких навіть обросла легендами, а інших пов'язана з іменами відомих особистостей.
Популярність смачних страв, які називаються десертами, дійшла до того, що серед неофіційних свят почали з'являтися дні, присвячені тому чи іншому десерту – наприклад, День торта, День нутели, День ескімо, День морквяного торта, День тістечок, День шоколаду тощо.
І нарешті, з'явився Міжнародний день десерту, який об'єднав усі ці свята. Він також носить неофіційний характер і поширюється переважно завдяки шанувальникам і мережі Інтернет.
Святкування Міжнародного дня десерту передбачає різні варіанти сценарію, що залежать лише від особистих уподобань, вільного часу та фантазії.
Всесвітній день хіджабу
Свято засноване на честь особливої хустки, яка є атрибутом мусульманського жіночого одягу. У День хіджабу до людей намагаються донести цінності взаємоповаги та терпимості щодо різних культур. У цей день заведено роздавати хустки на вулицях усім жінкам та проводити лекції стосовно ролі головного убору.
День пам'яті преподобного Макарія Великого, Єгипетського
Макарій Великий - християнський святий, пустельник, шанований у лику преподобного. Макарій - автор п'ятдесяти бесід, семи настанов і двох послань. Основна тема його творів – духовне життя християнина.
День святої Бригіти в Ірландії
Свята Бригіта - одна з трьох найшанованіших святих Ірландії, до яких також відносять святого Патріка і святого Колумба Кілле. У найбільш популярному переказі йдеться про те, що свята Бригіта була акушеркою у Діви Марії.
Вважалося, що напередодні свого свята Бригіта подорожує країною і благословляє людей та їхні оселі. Як символ того, що в цьому будинку їй раді і з нетерпінням чекають на її відвідування, на підвіконня викладали пиріг або шматки хліба з маслом. Поруч клали кілька колосків для її улюбленої білої корови.
Ще цього дня:
1922 - Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії;
1930 - Газета "Таймс" опублікувала перший у світі кросворд;
1930 - Початок масової колективізації. Постанова ЦВК та РНК СРСР "Про заходи щодо зміцнення соціалістичної перебудови сільського господарства в районах суцільної колективізації та боротьби з куркульством";
1935 – Ая-Софія у Стамбулі за указом Ататюрка відкрилась як музей;
1946 - Трюгве Лі був обраний першим генеральним секретарем ООН;
1953 - Хвилі Північного моря розмили 50 основних гребель Голландії, загинули 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;
1967 - У Детройті (США) вийшов перший номер українського журналу "Детройтські новини".
1992 - Підписано російсько-американську декларацію про завершення "холодної війни".
1994 - Набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС, яка передбачає запровадження повної свободи пересування громадян між державами-учасницями Європейського Союзу;
2003 - При заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл "Колумбія". Загинули усі 7 членів екіпажу, серед них перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.
2004 - Скасування смертної кари у Великій Британії;
2010 - 44 дні знадобилося "Аватару" Джеймса Камерона, знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів. Фільм став першим у історії, що перетнув двомільярдну планку.
Іменини: Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір