Події

07:07 01.02.2022

1 лютого: Яке сьогодні свято

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1 лютого: Яке сьогодні свято

1 лютого святкують Новий рік за місячним календарем, День десерту, Всесвітній день хіджабу та Національний день свободи в США. Починається всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних стосунків. У буддистів сьогодні день захисників Вчення (Балдан Лхамо), а у православних – День пам'яті преподобного Макарія Великого, Єгипетського. В Ірландії День святої Бригіди. Є й інші свята сьогодні, є прикмети цього дня, які розкажуть вам багато про що, а є речі, які робити не можна.

Новий рік за місячним календарем

Новий рік - найдовше і найважливіше свято в китайському (місячному) календарі. Фестивалі, гуляння, присвячені йому, тривають 15 днів. Воно припадає на другий молодик після зимового сонцестояння, на період між 12 січня і 19 лютого.

Нерідко Новий рік за місячним календарем називають "китайським", тому що його святкування поширилося Азією, а надалі й світом, саме з Піднебесної, де він називається Чунь Цзе (свято весни).

Ба більше, у багатьох країнах, які відзначають це свято, "китайський" Новий рік є державним святом та радісною подією для представників усіх національностей та конфесій.

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин світова спільнота вперше провела з 1 до 7 лютого 2011 року. Надалі було вирішено відзначати його першого тижня лютого кожного року.

Подія має привернути світову увагу до зусиль, що сприятимуть взаємоповазі та порозумінню між послідовниками різних віросповідань і конфесій.

Національний день свободи

У цей день в 1865 році президент США Авраам Лінкольн підписав резолюцію конгресу про внесення до Конституції США 13-ї поправки про скасування рабства.

Міжнародний день десерту

Десерти присутні практично у всіх кухнях світу, мають свою історію, поява деяких навіть обросла легендами, а інших пов'язана з іменами відомих особистостей.

Популярність смачних страв, які називаються десертами, дійшла до того, що серед неофіційних свят почали з'являтися дні, присвячені тому чи іншому десерту – наприклад, День торта, День нутели, День ескімо, День морквяного торта, День тістечок, День шоколаду тощо.

І нарешті, з'явився Міжнародний день десерту, який об'єднав усі ці свята. Він також носить неофіційний характер і поширюється переважно завдяки шанувальникам і мережі Інтернет.

Святкування Міжнародного дня десерту передбачає різні варіанти сценарію, що залежать лише від особистих уподобань, вільного часу та фантазії.

Всесвітній день хіджабу

Свято засноване на честь особливої хустки, яка є атрибутом мусульманського жіночого одягу. У День хіджабу до людей намагаються донести цінності взаємоповаги та терпимості щодо різних культур. У цей день заведено роздавати хустки на вулицях усім жінкам та проводити лекції стосовно ролі головного убору.

День пам'яті преподобного Макарія Великого, Єгипетського

Макарій Великий - християнський святий, пустельник, шанований у лику преподобного. Макарій - автор п'ятдесяти бесід, семи настанов і двох послань. Основна тема його творів – духовне життя християнина.

День святої Бригіти в Ірландії

Свята Бригіта - одна з трьох найшанованіших святих Ірландії, до яких також відносять святого Патріка і святого Колумба Кілле. У найбільш популярному переказі йдеться про те, що свята Бригіта була акушеркою у Діви Марії.

Вважалося, що напередодні свого свята Бригіта подорожує країною і благословляє людей та їхні оселі. Як символ того, що в цьому будинку їй раді і з нетерпінням чекають на її відвідування, на підвіконня викладали пиріг або шматки хліба з маслом. Поруч клали кілька колосків для її улюбленої білої корови.

Ще цього дня:

1922 - Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії;

1930 - Газета "Таймс" опублікувала перший у світі кросворд;

1930 - Початок масової колективізації. Постанова ЦВК та РНК СРСР "Про заходи щодо зміцнення соціалістичної перебудови сільського господарства в районах суцільної колективізації та боротьби з куркульством";

1935 – Ая-Софія у Стамбулі за указом Ататюрка відкрилась як музей;

1946 - Трюгве Лі був обраний першим генеральним секретарем ООН;

1953 - Хвилі Північного моря розмили 50 основних гребель Голландії, загинули 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;

1967 - У Детройті (США) вийшов перший номер українського журналу "Детройтські новини".

1992 - Підписано російсько-американську декларацію про завершення "холодної війни".

1994 - Набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС, яка передбачає запровадження повної свободи пересування громадян між державами-учасницями Європейського Союзу;

2003 - При заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл "Колумбія". Загинули усі 7 членів екіпажу, серед них перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.

2004 - Скасування смертної кари у Великій Британії;

2010 - 44 дні знадобилося "Аватару" Джеймса Камерона, знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів. Фільм став першим у історії, що перетнув двомільярдну планку.

Іменини: Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, ​​Федір

Теги: #свято_сьогодні #цей_день
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