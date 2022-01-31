Події

20:13 31.01.2022

Джонсон повідомив, що не поговорив телефоном із Путіним у запланований час, зробить це за першої нагоди

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Джонсон повідомив, що не поговорив телефоном із Путіним у запланований час, зробить це за першої нагоди

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, коментуючи повідомлення ЗМІ про скасування телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним, заявив, що поговорить із ним за першої нагоди.

"Я поговорю з президентом Путіним, щойно зможу", - сказав Джонсон у парламенті, відповідаючи на прохання підтвердити повідомлення преси.

Як повідомляє, у свою чергу, газета The New York Times, на Даунінг-стріт заявили, що поки що немає встановленого нового часу для розмови і що її можуть перенести на вівторок.

Наразі глава британського уряду виступає в палаті громад щодо доповіді про скандальні вечірки на Даунінг-стріт. Обговорення публікації доповіді триває вже близько двох годин і перебуває у розпалі.

Раніше в понеділок газета The Daily Mirror повідомила, що поінформована про скасування запланованої на понеділок телефонної розмови Джонсона з Путіним. За даними радіостанції Times Radio, розмова мала відбутися о 16:00 за місцевим часом.

Раніше Джонсон заявляв, що у розмові з Путіним планує обговорити тему України та закликати співрозмовника уникнути найгіршого варіанту розвитку подій.

"Я маю намір сказати президенту Путіну, що треба відійти від прірви. Росії треба зробити це", - сказав він у понеділок журналістам.

Джонсон наголосив, що вважатиме за катастрофу будь-яке російське вторгнення в Україну, незалежно від масштабів. "Це було б катастрофою для всього світу. І водночас катастрофою безпосередньо для Росії", - зазначив прем'єр.

Теги: #перенесення #британія #росія #розмова
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