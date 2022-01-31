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13:53 31.01.2022

СБУ знешкодила у 2021 р. десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ

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СБУ знешкодила у 2021 р. десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ

Минулого року Служба безпеки України нейтралізувала понад 100 угруповань, серед яких дев'ять злочинних організацій, одна озброєна банда та 104 організованих угруповань, частину з яких координували "злодії в законі" з території РФ, повідомляє пресслужба СБУ в понеділок.

"У ході слідчо-оперативних дій вилучено арсенали вогнепальної зброї та бойових гранат, а також понад 90 кг вибухівки й десятки тис. набоїв. Крім того, за цей період у зловмисників виявлено майже півтори тонни наркотиків і психотропів", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що знешкодження кримінальних груп дало змогу запобігти масштабному загостренню криміногенної ситуації та розхитуванню внутрішньої обстановки в Україні.

"Встановлено, що зловмисники тероризували та залякували людей, чинили розбійні напади та обкладали "даниною" підприємців. Задокументовано факти викрадення громадян та вимагання у них грошей. У разі відмови потерпілих катували та погрожували фізичною розправою", - наголошують у спецслужбі.

Там уточнюють, що для поширення злочинного впливу організатори кримінальних угруповань, зокрема "злодії в законі" з РФ, створювали власні "осередки" в різних регіонах нашої країни.

Зокрема, в Сумській області співробітники СБУ знешкодили кримінальне угруповання, до якого входили понад 40 осіб.

"Їх координували "злодії в законі" так званого сухумо-кутаїського клану, зокрема і з території РФ. Зловмисники займалися вимаганням грошей у представників малого та середнього бізнесу й намагалися тримати в страху жителів прикордонного регіону", - повідомляють в СБУ.

Там уточнюють, що в Донецькій області під час багатоетапної спецоперації в Маріуполі нейтралізовано міжнародну злочинну групу. Її учасники викрадали людей і змушували їх займатися наркоторгівлею. До потерпілих застосовували насильство та погрожували вбивством.

"У Львівській області затримано іноземного "злодія в законі», який перебуває під санкціями РНБО. Встановлено, що він нелегально прибув в Україну для створення і координації кримінальних угруповань. Для цього зловмисник планував створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території західного регіону", - зазначають у спецслужбі.

Повідомляється, що в Харкові співробітники СБУ знешкодили злочинне угруповання, до складу якого входили правоохоронці, посадовці одного з комунальних підприємств Харківської міської ради, а також особи з досвідом ведення бойових дій.

Зловмисники вимагали гроші в місцевих підприємців, які, зокрема, займалися діяльністю у сфері ритуальних послуг. У разі відмови платити "данину" застосовували психологічний тиск, насильство та погрожували фізичною розправою. Щомісяця учасники угруповання отримували "прибуток" розміром понад 1 млн грн. Затримання учасників угруповання проводилося з залученням бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

"Співробітники української спецслужби системно протидіють загрозам управлінню державою. За матеріалами СБУ суд покарав понад 100 посадовців, зокрема причетних до масштабних схем розкрадання бюджетних грошей та вимагання неправомірної вигоди. Ще понад 500 чиновникам повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. За викритими фактами протиправної діяльності тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення злочинів проти державної безпеки України", - підсумували в спецслужбі.

Теги: #угруповання #сбу
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