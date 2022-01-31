Порошенко відмовився давати покази та залишив приміщення ДБР

У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють, що п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко відмовився давати покази "у вугільній справі" та залишив приміщення ДБР.

"Народний депутат України Петро Порошенко відмовився від надання показів слідчому та покинув приміщення ДБР. Також він відмовився підписувати протокол, що документально зафіксовано", - йдеться в повідомленні бюро, розміщеному на сторінці у Facebook у понеділок.

За інформацією ДБР, про наступну дату виклику Порошенка буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що Порошенко прийшов на допит і заявив, що відмовляється від надання свідчень.

"Я як відповідальний політик… і законослухняний громадянин прибув на допит в абсолютно порожній нікчемній справі", - сказав Порошенко журналістам біля входу до ДБР.

Як повідомлялося, ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.