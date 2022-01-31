Порошенко прийшов на допит до ДБР, але заявив, що не даватиме свідчень

П'ятий президент України (2014-2019 рр.), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов у понеділок на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) у справі про закупівлю вугілля в ОРДЛО, але наголошує, що не має наміру давати свідчення.

"Я як відповідальний політик… і законослухняний громадянин прибув на допит в абсолютно порожній нікчемній справі", - сказав Порошенко журналістам біля входу до ДБР у понеділок.

За його словами, президент України Володимир Зеленський "намагається відвернути увагу" й "обрав найгірший сценарій розколу суспільства та переслідування опозиції".

"Ми залишаємося відповідальними політиками. Але я точно не маю наміру брати участь у цьому шоу. Я не братиму участі і не даватиму жодних свідчень, тому що це дуже схоже на сценарій, якби в 1937 році когось закликали працювати з НКВС", - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.