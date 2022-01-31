Британський прем'єр скасував візит до Японії через ситуацію навколо України

Прем'єр-міністр Великої Британії через ситуацію навколо України скасував візит до Японії, що планувався на середину лютого, повідомило агентство Kyodo з посиланнями на численні урядові джерела.

Вони інформували агентство, що з ініціативою про відміну візиту виступила британська сторона, мотивувавши це "загостренням напруженості навколо України".

Раніше японські та британські ЗМІ повідомляли, що Джонсон наступного місяця може здійснити свій перший візит до Японії після вступу на посаду глави уряду.

Водночас, генеральний секретар японського кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на брифінгу в понеділок спростував повідомлення про те, що Джонсон планував відвідати Японію.