ЄС працює зі США, Азербайджаном і Катаром на тему можливих альтернатив газу з РФ

ЄС готовий до роботи зі США, Азербайджаном та Катаром щодо теми купівлі у них газу у разі припинення поставок цього енергоресурсу з Росії, заявив у неділю голова європейської дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми маємо бути готові на випадок, якщо дипломатія не принесе плодів", - написав він у своєму блозі, розмірковуючи про напруженість між РФ та Україною.

"Ми розглядаємо різні варіанти та сценарії, зокрема, працюємо з такими партнерами як США, Катар і Азербайджан на тему постачання газу на випадок, якщо Росія вирішить знизити або взагалі припинити постачання", - зазначив Боррель.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що взаємодіють саме на тему альтернативних поставок газу до Європи у разі вторгнення РФ в Україну.