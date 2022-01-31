За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, постраждав один український військовий

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші, постраждав один український військовий. З початку цієї доби порушень не зафіксовано, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 30 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у понеділок.

Зазначається, що боєць перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Зокрема, у напрямку Станиці Луганської противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Пищевика найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.

"Станом на 7:00 поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.