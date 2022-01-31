Події

07:03 31.01.2022

У Волинській області рятувальники відбуксирували легковий автомобіль, який потрапив у кювет

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У Волинській області рятувальники відбуксирували легковий автомобіль, який потрапив у кювет

У Волинській області рятувальники відбуксували легковий автомобіль, який потрапив у кювет, повідомила пресслужба обласної державної служби з надзвичайних ситуацій.

"30 січня о 14:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу села Всеволодівка Луцького району на засніженій дорозі з'їхав із дороги та потрапив у кювет легковий автомобіль.

Зазначається, що рятувальники за допомогою лебідки від САРМ-С (спеціальної аварійно-рятувальної машини) витягли машину та відбуксирували її на безпечну ділянку дороги.

 

 

 

Теги: #авто #кювет #луцьк
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