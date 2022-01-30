Події

10:51 30.01.2022

Сніг у Києві прибирають 358 одиниць спецтехніки

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Сніг у Києві прибирають 358 одиниць спецтехніки

Снігові замети, що утворилися в результаті снігопаду в ніч на неділю в Києві, розчищають 358 одиниць спецтехніки і 404 комунальники, повідомили в КК "Київавтодор".

"Наразі на дорогах і тротуарах – 358 одиниць спецтехніки. Вузькі тротуари, сходи, зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи очищають 404 працівники", – йдеться в повідомленні на сторінці компанії в Фейсбук у неділю вранці.

Комунальники зазначили, що зустріли негоду оперативною обробкою автодоріг.

"Так, до початку опадів на покриття підйомів і спусків, мостів і шляхопроводів, магістральних вулиць були нанесені протиожеледні засоби. З початком снігопаду почала працювати снігоприбиральна техніка. Вночі було задіяно 295 одиниць", – уточнили в КК "Київавтодорі".

В інформації наголошується, що в Києві складні метеоумови. З ночі почався сильний снігопад, пориви вітру посилилися до 20-24 м/с. Снігопади прогнозують протягом дня.

Теги: #снігопади #прибирання #київ
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