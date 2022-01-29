Кількість областей в "помаранчевій" зоні епіднебезпеки з COVID-19 зросла до 16 - МОЗ України

У "помаранчевій" зоні епіднебезпеки з COVID-19 станом на суботу, 29 січня, перебувають 16 областей, повідомляється в таблиці індикаторних показників для визначення регіонів із поширенням COVID-19 на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в Україні за даними за 28 січня перебуває на рівні 20,5% за норми в 20%. Він також перевищений в 15 областях України. Найвищий коефіцієнт зафіксований у Житомирській (40,2%), Сумській (37,9%) та Івано-Франківській (36,0%) областях.

За динамікою рівня госпіталізацій при нормі в 50% лідирують Волинська (80,6%), Рівненська (79,8%) і Одеська (61,1%) області.

Водночас "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено для Івано-Франківської та Рівненської областей.

До "помаранчевої" зони входять Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень і визначається сигнальним наближенням регіону до "червоної" зони. "Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, що вводяться в регіоні. Забороняється робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень навинос, робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо, робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл, робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів, робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно - і відеозйомки.