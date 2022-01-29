Південна Корея готує план дій для своїх громадян в Україні у разі ускладнення ситуації

МЗС Південної Кореї повідомило в суботу, що направить в посольство в Україні трьох представників відомства для підготовки плану дій для громадян країни на випадок ускладнення геополітичної ситуації, інформує "Ренхап".

За даними агентства, рішення ухвалено після того, як глава МЗС Південної Кореї Чун Хий Ен провів віртуальні консультації з главами південнокорейських дипломатичних місій в Росії, в Україні та інших країнах.

За даними МЗС Південної Кореї, зараз на території України перебувають приблизно 440 громадян країни, значна кількість з них у Києві.