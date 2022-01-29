Глава мін'юсту Туреччини пішов у відставку

Міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюль повідомив про відставку, причин якої він не назвав.

"Зі схвалення нашого шановного президента я йду з посади міністра юстиції, в якій я служив з 19 липня 2017 року", - написав він у суботу в Твіттері.

Гюль подякував президенту країни Реджепу Ердогану за те, що він прийняв відставку.

Мін'юст Туреччини очолить Бекір Боздаг, про його призначення на посаду міністра йдеться в тому ж указі президента, в якому дано схвалення відставки Гюля.

Боздаг раніше обіймав посаду голови Верховної колегії суддів Туреччини, а також був віцепрем'єром.