Події

11:17 29.01.2022

У Грузії виявлено максимальну з початку пандемії кількість нових випадків зараження COVID-19 за добу - понад 18 тисяч

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У Грузії виявлено максимальну з початку пандемії кількість нових випадків зараження COVID-19 за добу - понад 18 тисяч

За останню добу в Грузії зафіксовано 18 тисяч 274 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19, повідомляє в суботу грузинське МОЗ.

Це рекордний з початку пандемії добовий показник виявлення нових випадків зараження.

За даними відомства, за останню добу помер 41 хворий.

Загалом із початку пандемії в Грузії підтверджено 1 млн 145 тис. 508 випадків зараження, померли 14 тис. 911 людей.

Раніше в МОЗ Грузії заявили, що на сьогодні вже близько 90% нових випадків зараження припадає на штам COVID-19 "омікрон".

Теги: #грузія #коронавірус
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