Події

11:10 29.01.2022

Двоє людей загинули внаслідок наїзду поїзда у Львівській області

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Двоє людей загинули внаслідок наїзду поїзда у Львівській області

Дві людини загинули у Львівській області внаслідок наїзду поїзда минулої ночі, повідомляє в суботу департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За даними Департаменту, інцидент стався о 02:15 в місті Пустомити на перегоні "Щирець-Глинна Наварія".

"Поїзд № 46 сполученням "Ужгород-Лисичанськ" травмував двох осіб: 41-річну жительку Пустомит, що загинула на місці інциденту, і 52-річного жителя Пустомит, який помер від отриманих травм у лікарні", – зазначено в повідомленні департаменту.

Обставини інциденту встановлюються.

Теги: #львівська_область #загибель #залізниця
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