У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян

Майже в 2,5 раза зросла кількість громадян Росії, яким відмовили у пропуску в Україну за 2021 рік і досягла близько семи тисяч людей, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

"Протягом минулого року на державному кордоні України спостерігалося збільшення пасажиропотоку. Загалом рух пасажирів порівняно з позаминулим роком зріс на 18% і склав 39 млн осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прикордонники відмовили у пропуску через кордон близько 46 тис. осіб, що майже вдвічі більше ніж у 2020 році. З них кількість не пропущених іноземців становила близько 31 тис.

"Головними причинами відмов у пропуску через кордон для іноземних громадян, як і минулого року, були карантинні обмеження та не підтвердження мети поїздки до нашої країни. Причиною непропуску через кордон для наших співвітчизників стали недійсні документи, відсутність доручення батьків та заборона виїзду за межі країни", - наголосили у Держприкордонслужбі.

На другому місці за кількістю відмов у в'їзді - громадяни Молдови (понад 5300 осіб, майже втричі більше, ніж у 2020-му). Крім того, українським прикордонникам часто доводилося відмовляти громадянам Індії (1435), Румунії (1399), Польщі (1319), Єгипту (1114) та Білорусі (765).

Водночас, уточнюють у Держприкордонслужбі, значно знизилася кількість не пропущених в Україну громадян Ізраїлю.

Загалом прикордонники відмовили у пропуску через кордон 46 тис. осіб, серед яких близько 31 тис. – іноземці.