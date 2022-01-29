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07:58 29.01.2022

У Львівській області посилюють карантинні обмеження з 31 січня

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У Львівській області посилюють карантинні обмеження з 31 січня

Львівська обласна комісія з питань ТЕБ і НС у п’ятницю ухвалила рішення посилити карантинні обмеження у зв'язку з різким зростанням захворюваності на коронавірус, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Відповідно до рішення, з наступного понеділка в області призупинено діяльність установ у сфері громадського харчування, крім торгівлі на виніс. Також заборонено роботу всіх ринків, окрім продовольчих і прийом відвідувачів у спортзалах, фітнес-центрах та басейнах.

Крім того, влада обмежила роботу розважальних закладів і заборонила проведення масових акцій.

Водночас у рішенні зазначено, що обмеження не будуть застосовуватись, якщо у всіх відвідувачів та співробітників будуть в наявності сертифікати про вакцинацію, негативні ПЛР-тести, проведені не пізніше 72 годин або сертифікати про одужання від коронавірусу.

За даними Львівської ОДА, в області понад тиждень фіксують зростання захворюваності на понад 2 тисячі випадків за добу, а динаміка госпіталізації зростає щодня.

 

 

Теги: #львівська_область #обмеження #коронавірус
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