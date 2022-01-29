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07:48 29.01.2022

Зеленський: Поки існує сприятливий клімат для діалогу, ймовірність подальшої ескалації зменшується

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Зеленський: Поки існує сприятливий клімат для діалогу, ймовірність подальшої ескалації зменшується

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної бесіди з французьким колегою Емманюелем Макроном наголосив на необхідності подальшого дипломатичного діалогу та закликав до продовження організації зустрічей і переговорів, завдяки яким зменшується подальша ескалація.

"Ми раді відновленню роботи Нормандського формату – це один із кроків заради миру. Поки існує сприятливий клімат для діалогу, потрібно наповнювати час зустрічами та переговорами. Поки тривають дипломатичні зусилля, ймовірність подальшої ескалації зменшується", - написав Зеленський у своєму Instagram увечері в п'ятницю.

У пресслужбі президента повідомили, що глави держав наголосили, що вперше з 2019 року узгоджено документ за результатами переговорів.

Зеленський відзначив роль Макрона в організації та проведенні 26 січня в Парижі зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" та подякував лідерові Франції за послідовну підтримку України, суверенітету та територіальної цілісності.

Також сторони домовилися підтримувати взятий динамічний темп і прискорити наступну зустріч радників лідерів країн – учасників нормандського формату. Також обговорили важливість активізації роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та її підгруп із метою швидкого прогресу у реалізації Мінських домовленостей.

Зеленський і Макрон позитивно відзначили візит до Парижа української делегації на чолі з першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко.

Український президент також наголосив на зацікавленості в успішній реалізації наявних вагомих двосторонніх економічних домовленостей, а також у розвитку нових конкретних проектів.

 

 

 

Теги: #франція #президенти #розмова #україна
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