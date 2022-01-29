В Естонії розпочнуться навчання бойової групи НАТО

В Естонії розпочнуться спільні навчання дислокованої у країні бойової групи НАТО з естонськими військовослужбовцями щодо ведення бойових дій у зимових умовах.

На навчаннях Winter Camp відпрацьовуватиметься взаємодія військовослужбовців Великої Британії, Франції та 1-піхотної бригади Сил оборони Естонії. На маневрах буде задіяно бронетехніку, піхоту, штаби та інженерні частини, повідомили "Інтерфаксу" у пресслужбі головного штабу Сил оборони Естонії.

"Навчання спрямовані на розвиток навичок у британських, французьких та естонських солдатів з підтримки боєздатності особового складу та дій важкої бойової техніки в зимових умовах, а також найбільш ефективного планування та ведення наступальних та оборонних операцій", - повідомив командир 1-ї піхотної бригади Сил оборони Естонії полковник Андрус Меріло (Andrus Merilo).

Навчання з бойовими стрільбами відбудуться з 29 січня до 6 лютого. У них візьмуть участь близько 1400 осіб.

На навчаннях також відпрацьовуватиметься взаємодія сухопутних і військово-повітряних сил, зокрема залучення дислокованих на авіабазі Емарі (Amari) бельгійських винищувачів F-16.