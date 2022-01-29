Події

07:28 29.01.2022

В Естонії розпочнуться навчання бойової групи НАТО

1 хв читати
В Естонії розпочнуться навчання бойової групи НАТО

В Естонії розпочнуться спільні навчання дислокованої у країні бойової групи НАТО з естонськими військовослужбовцями щодо ведення бойових дій у зимових умовах.

На навчаннях Winter Camp відпрацьовуватиметься взаємодія військовослужбовців Великої Британії, Франції та 1-піхотної бригади Сил оборони Естонії. На маневрах буде задіяно бронетехніку, піхоту, штаби та інженерні частини, повідомили "Інтерфаксу" у пресслужбі головного штабу Сил оборони Естонії.

"Навчання спрямовані на розвиток навичок у британських, французьких та естонських солдатів з підтримки боєздатності особового складу та дій важкої бойової техніки в зимових умовах, а також найбільш ефективного планування та ведення наступальних та оборонних операцій", - повідомив командир 1-ї піхотної бригади Сил оборони Естонії полковник Андрус Меріло (Andrus Merilo).

Навчання з бойовими стрільбами відбудуться з 29 січня до 6 лютого. У них візьмуть участь близько 1400 осіб.

На навчаннях також відпрацьовуватиметься взаємодія сухопутних і військово-повітряних сил, зокрема залучення дислокованих на авіабазі Емарі (Amari) бельгійських винищувачів F-16.

 

 

Теги: #естонія #навчання #нато
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 28.01.2022
Зеленський очікує допомоги від Німеччини щодо майбутнього членства України в ЄС та НАТО

Зеленський очікує допомоги від Німеччини щодо майбутнього членства України в ЄС та НАТО

17:41 28.01.2022
Зеленський хоче знати чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО

Зеленський хоче знати чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО

17:34 28.01.2022
Столтенберг: У нас немає планів розміщення бойових груп НАТО в Україні

Столтенберг: У нас немає планів розміщення бойових груп НАТО в Україні

15:31 28.01.2022
На весняну сесію ПА НАТО в Києві очікуються до 600 іноземних гостей

На весняну сесію ПА НАТО в Києві очікуються до 600 іноземних гостей

11:37 28.01.2022
Москва вживатиме заходів у відповідь, якщо домовитися із Заходом щодо гарантій безпеки не вдасться, знову заявляє Лавров

Москва вживатиме заходів у відповідь, якщо домовитися із Заходом щодо гарантій безпеки не вдасться, знову заявляє Лавров

17:06 27.01.2022
В Естонії відбудуться зимові навчання бойової групи НАТО

В Естонії відбудуться зимові навчання бойової групи НАТО

22:02 26.01.2022
У Німеччині обговорюють можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні

У Німеччині обговорюють можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні

22:00 26.01.2022
У НАТО знову заявляють, що не підуть на компроміс щодо права кожної країни обирати бути чи не бути членом альянсу

У НАТО знову заявляють, що не підуть на компроміс щодо права кожної країни обирати бути чи не бути членом альянсу

21:26 26.01.2022
НАТО передав Росії письмові пропозиції на висунуті раніше Кремлем вимоги

НАТО передав Росії письмові пропозиції на висунуті раніше Кремлем вимоги

20:25 26.01.2022
Блінкен: США наголосили, що вважають правильним принцип "відкритих дверей" НАТО

Блінкен: США наголосили, що вважають правильним принцип "відкритих дверей" НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До України прибув черговий борт із 81 тонною боєприпасів зі США

Із початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші

Правоохоронці викрили народного депутата на отриманні хабара у 558 тис. грн - НАБУ

Зеленський вважає найбільшим ризиком для України дестабілізацію всередині країни

Ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ

ОСТАННЄ

Справу водія позашляховика, який збив "під наркотиками" підлітків на переході в Харкові, направлено до суду

Британський прем'єр розраховує найближчими днями обговорити з Путіним Україну

29 січня: Яке сьогодні свято

У "Слузі народу" підтвердили інформацію НАБУ про причетність нардепа Кузьміних до отримання хабара

Зеленський подякував бізнесмену Бренсону за підтримку України

Слідчі Харкова завершили досудове розслідування справи за фактом ДТП, в якій постраждали два підлітки

США все ще не знають, чи збирається РФ нападати на Україну

РАУ вирішила провести нову конференцію адвокатів Києва через порушення на попередній

Росія незаконно затримала двох українських рибалок в акваторії Чорного моря

До України прибув черговий борт із 81 тонною боєприпасів зі США

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА