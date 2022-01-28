Слідчі Харкова завершили досудове розслідування справи за фактом ДТП, в якій постраждали два підлітки

Слідчі Харкова завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом ДТП, у якій постраждали два підлітки, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

"Матеріали у справі з обвинувальним актом щодо водія направлено до Дзержинського суду міста Харкова для розгляду по суті", - зазначається у повідомленні.

У поліції нагадали, що 11 листопада 34-річний водій "Toyota Land Cruiser 200" здійснив наїзд на двох підлітків, які переходили дорогу пішохідним переходом на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської. 13-річні хлопець та дівчинка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

"Згідно з висновком медиків, на момент скоєння ДТП чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння", - наголошується в повідомленні.

12 листопада затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння) Кримінального кодексу України.

28 січня обвинувальний акт щодо підозрюваного направлено до Дзержинського суду міста Харкова для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.