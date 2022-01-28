ДБР проводить обшук у військовій частині, де проходив службу нацгвардієць, який улаштував стрілянину на "Південмаші"

- Слідчі Державного бюро розслідувань проводять невідкладний обшук у військовій частині Національної гвардії України, де проходив службу підозрюваний у вбивстві товаришів по службі на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" Артемій Рябчук.

"Працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування цього кримінального провадження", - повідомляє пресслужба ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Як повідомлялося, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук, 2001 р. н., 27 січня о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш"). У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна особа, ще п'ятеро отримали поранення. Зловмисник утік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину наразі невідомі.

За інформацією Офісу генпрокурора, стосовно військовослужбовця Нацгвардії України відкрито провадження за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК України). Справу розслідує ДБР, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР також відкрило провадження за службовою недбалістю керівництва Нацгвардії.

Слідство розглядає кілька версій, зокрема нестатутні відносини, найближчим часом буде проведено експертизу психічного стану підозрюваного.