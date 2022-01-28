Події

17:02 28.01.2022

Глави МЗС Німеччини та Франції відвідають Україну за тиждень - Бербок

1 хв читати
Глави МЗС Німеччини та Франції відвідають Україну за тиждень - Бербок

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції - Анналена Бербок та Жан-Ів Ле Дріан - відвідають Україну за тиждень, повідомила пресслужба МЗС Німеччини.

"Ми, мій французький колега Ле Дріан і я, знову відвідаємо Україну та контактну лінію за тиждень, щоб підтримати інтенсивні зусилля ОБСЄ там", - сказала Бербок, виступаючи в Бундестазі у п'ятницю.

Як повідомлялося, 17 січня під час візиту до Києва Бербок заявила, що незабаром відвідає Україну разом із Ле Дріаном і вони разом відвідають східні області країни. "Ми вдвох незабаром знову відвідаємо Україну, поїдемо до контактної лінії на Донбасі, оскільки останніми тижнями я отримала інформацію про те, наскільки страждає цивільне населення: жінки, діти, молодь, літні люди. Ми втратили їх з поля зору. Ми маємо говорити про безпеку і мир у цьому регіоні", - сказала вона.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що під час спільного візиту Бербок і Ле Дріана в Україну відбудеться їхня тристороння зустріч, під час якої вони детально обговорять перспективи зустрічі міністрів закордонних справ "нормандського формату".

26 січня Ле Дріан повідомив, що здійснить спільний із Бербок візит до Києва вже "через декілька днів".

Теги: #німеччина #бербок #візит #франція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 28.01.2022
Резніков: Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі агресії РФ, Берліну доведеться розбиратися з проблемою НДР

Резніков: Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі агресії РФ, Берліну доведеться розбиратися з проблемою НДР

11:10 28.01.2022
Можливі санкції проти РФ передбачають блокування "Північного потоку 2" - МЗС Франції

Можливі санкції проти РФ передбачають блокування "Північного потоку 2" - МЗС Франції

10:17 28.01.2022
Франція, можливо, зареєструвала найвище економічне зростання за пів століття - ЗМІ

Франція, можливо, зареєструвала найвище економічне зростання за пів століття - ЗМІ

12:55 27.01.2022
Україна поглибить співпрацю з Німеччиною у сфері декарбонізації

Україна поглибить співпрацю з Німеччиною у сфері декарбонізації

08:26 27.01.2022
Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

22:02 26.01.2022
У Німеччині обговорюють можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні

У Німеччині обговорюють можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні

18:52 26.01.2022
Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час будівництва нових блоків АЕС

Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час будівництва нових блоків АЕС

18:36 26.01.2022
Глава МЗС Франції має намір незабаром відвідати Київ зі своєю німецькою колегою

Глава МЗС Франції має намір незабаром відвідати Київ зі своєю німецькою колегою

16:25 26.01.2022
Українська делегація на чолі з міністром економіки обговорить у Парижі економічну співпрацю з Францією

Українська делегація на чолі з міністром економіки обговорить у Парижі економічну співпрацю з Францією

15:50 26.01.2022
Німеччина поставить в Україну 5 тис. касок

Німеччина поставить в Україну 5 тис. касок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вважає найбільшим ризиком для України дестабілізацію всередині країни

Ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ

Український криголам "Ноосфера" вирушає у перший рейс до Антарктиди

На весняну сесію ПА НАТО в Києві очікуються до 600 іноземних гостей

У Дніпрі оголосили дводенну жалобу через трагедію на "Південмаші"

ОСТАННЄ

ПРАВООХОРОНЦІ ВИКРИЛИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА НА ОТРИМАННІ ХАБАРА У 558 ТИС. ГРН - НАБУ

Зеленський вважає найбільшим ризиком для України дестабілізацію всередині країни

РФ може продемонструвати деескалацію ситуації на підтвердження заяв, що не збирається воювати, - Зеленський

Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ: Необхідно дуже обережно висловлюватися про перспективи війни з РФ

Супутникові знімки не дають змоги оцінити нарощування військ

Столтенберг: У нас немає планів розміщення бойових груп НАТО в Україні

Ми не бачимо більшої ескалації на кордоні, ніж це було раніше, - Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ

ДБР проводить обшук у військовій частині, де проходив службу нацгвардієць, який улаштував стрілянину на "Південмаші"

Члени правління Асоціації міст України скоординували підготовку тероборони - Кличко

Український криголам "Ноосфера" вирушає у перший рейс до Антарктиди

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА