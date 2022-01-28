Глави МЗС Німеччини та Франції відвідають Україну за тиждень - Бербок

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції - Анналена Бербок та Жан-Ів Ле Дріан - відвідають Україну за тиждень, повідомила пресслужба МЗС Німеччини.

"Ми, мій французький колега Ле Дріан і я, знову відвідаємо Україну та контактну лінію за тиждень, щоб підтримати інтенсивні зусилля ОБСЄ там", - сказала Бербок, виступаючи в Бундестазі у п'ятницю.

Як повідомлялося, 17 січня під час візиту до Києва Бербок заявила, що незабаром відвідає Україну разом із Ле Дріаном і вони разом відвідають східні області країни. "Ми вдвох незабаром знову відвідаємо Україну, поїдемо до контактної лінії на Донбасі, оскільки останніми тижнями я отримала інформацію про те, наскільки страждає цивільне населення: жінки, діти, молодь, літні люди. Ми втратили їх з поля зору. Ми маємо говорити про безпеку і мир у цьому регіоні", - сказала вона.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що під час спільного візиту Бербок і Ле Дріана в Україну відбудеться їхня тристороння зустріч, під час якої вони детально обговорять перспективи зустрічі міністрів закордонних справ "нормандського формату".

26 січня Ле Дріан повідомив, що здійснить спільний із Бербок візит до Києва вже "через декілька днів".