Члени правління Асоціації міст України скоординували підготовку тероборони - Кличко

Мери міст - члени правління Асоціації міст України обговорили питання координації зусиль щодо підготовки територіальної оборони на місцях та функціонування критичної інфраструктури у разі подальшої агресії Росії, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у п'ятницю.

"Ми маємо відпрацювати й алгоритм, як діяти у випадку відключення мобільного зв’язку та інтернету. Також має бути забезпечений необхідний запас палива для безперебійної роботи в автономному режимі для генераторів, комунальної техніки, швидких", - сказав мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко після засідання правління Асоціації.

Він поінформував мерів про те, як Київ готується до можливої надзвичайної ситуації і що для забезпечення захисту населення в столиці створено фонд захисних споруд цивільного захисту, що включає сховища та споруди подвійного призначення. Також у Києві розгорнули роботу зі створення системи територіальної оборони. Щомісяця 112-та бригада територіальної оборони проводить практичні заняття з бойовою стрільбою, а майже щосуботи резервісти територіальної оборони збираються на заняття на добровільній основі.

"Ми всі хочемо, щоб надзвичайних ситуацій не сталося. І дуже сподіваємося, що дипломати і політики докладуть усіх зусиль, щоб розв’язати ситуацію щодо ймовірної подальшої агресії Росії дипломатичним шляхом. Але кожен із нас має працювати над тим, щоб наші міста були готові реагувати за найгіршого сценарію", - зазначив Кличко.