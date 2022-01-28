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13:27 28.01.2022

ДБР нагадує Порошенку про його зобов'язання співпрацювати зі слідством

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ДБР нагадує Порошенку про його зобов'язання співпрацювати зі слідством

У Державному бюро розслідувань (ДБР) нагадують п'ятому президенту, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку про його зобов'язання співпрацювати зі слідством і знову закликають не маніпулювати інформацією.

У повідомленні ДБР, розміщеному в офіційному Telegram-каналі відомства в п'ятницю, бюро нагадує Порошенку, що Печерський суд обрав йому запобіжний захід, яким зобов'язав здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

"Хочемо зауважити, що будь-який підозрюваний, навіть якщо це народний обранець, у будь-якому кримінальному провадженні не може визначати кількість допитів та види процесуальних дій, які потрібно провести під час розслідування. Статус народного депутата не дає права ігнорувати Кримінальний процесуальний кодекс України", - йдеться в повідомленні.

У бюро наголошують, що "брати участь у процесуальних діях є обов'язком Порошенка".

"Саме закон визначає, що у нього є певні обов'язки, які він має виконувати, а не керуватися особистими бажаннями щодо цього. Тому з прикрістю сприймаємо слова адвоката Петра Порошенка про те, що його підзахисний "не співпрацюватиме зі слідством", - йдеться в повідомленні.

Виходячи з цього, в ДБР констатують, що запобіжний захід Порошенку у вигляді особистого зобов'язання "надто поблажливий".

"Стає все більш очевидним, що пан Порошенко хоче зірвати слідство і тільки політизує процес. Укотре закликаємо команду народного депутата не маніпулювати інформацією і не поширювати фейки", - зазначено в повідомленні.

Також бюро нагадує, що на 31 січня допит народного депутата Віктора Медведчука у ДБР не планується, отже, не може йтися про одночасний допит із Порошенком.

Раніше в п'ятницю Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань Порошенку у зв'язку з тим, що до суду не надійшли матеріали кримінальної справи.

Адвокати Порошенка стверджують, що були готові до розгляду апеляцій у п'ятницю, а перенесення слухання пов'язане із тиском на Офіс генпрокурора. Також вони знову заявили про те, що Порошенко "не співпрацюватиме зі слідством для картинки". "Жодної участі в шоу, яке вони називають процесуальними діями, не буде", - сказав адвокат Ігор Головань.

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.

Державне бюро розслідувань очікує Порошенка на допит 31 січня 2022 року на 11:00.

Теги: #дбр #порошенко
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