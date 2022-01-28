Події

10:38 28.01.2022

Половина дорослого населення ЄС уже пройшла ревакцинацію від COVID-19 – голова ЄК

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Половина дорослого населення ЄС уже пройшла ревакцинацію від COVID-19 – голова ЄК

Уже близько половини дорослих жителів країн Європейського Союзу отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу COVID-19, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю.

"Наразі половина всіх дорослих у ЄС отримала бустерну дозу", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

"Це добре. Але нам потрібно зробити більше", - наголосила вона.

За словами голови Єврокомісії, у тому разі, якщо всі вакциновані європейці пройдуть ревакцинацію, вдасться уникнути близько 1 млн госпіталізацій.

"Вакцинація та бустер - найкращий захист від COVID-19, зокрема від "омікрону"", - додала вона.

Теги: #вакцинація #європа
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