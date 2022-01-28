Половина дорослого населення ЄС уже пройшла ревакцинацію від COVID-19 – голова ЄК
Уже близько половини дорослих жителів країн Європейського Союзу отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу COVID-19, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю.
"Наразі половина всіх дорослих у ЄС отримала бустерну дозу", - написала фон дер Ляєн у Twitter.
"Це добре. Але нам потрібно зробити більше", - наголосила вона.
За словами голови Єврокомісії, у тому разі, якщо всі вакциновані європейці пройдуть ревакцинацію, вдасться уникнути близько 1 млн госпіталізацій.
"Вакцинація та бустер - найкращий захист від COVID-19, зокрема від "омікрону"", - додала вона.