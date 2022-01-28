Зеленський підписав укази про звільнення командувача Нацгвардії та призначення нового

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відставку з посади командувача Національної гвардії Миколи Балана після стрілянини в Дніпрі, а також призначив тимчасового виконувача обов'язків командувача, повідомляє сайт глави держави.

"Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України", - йдеться в тексті указу.

Відповідний документ №34 розміщено на сайті президента у четвер.

Також Зеленський замість Балана на цю посаду призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя, який тимчасово виконує обов'язки.

"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконувачем обов'язків командувача Національної гвардії України", - йдеться у тексті указу №35.

Як повідомлялося, командувач Національної гвардії України Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку з подіями на заводі "Південмаш" (Дніпро).

Раніше солдат термінової служби Нацгвардії Артемій Рябчук, 2001 р. н., 27 січня о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцям варти на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш". У результаті загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро отримали поранення. Зловмисник втік з місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 у м. Підгородне Дніпропетровської області.