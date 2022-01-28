28 січня: Яке сьогодні свято

28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних, День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни та Міжнародний день конструктора Lego. У Вірменії святкують День армії, а на Кубі – День пам'яті Хосе Марті. США відзначають День дошкільного фітнесу. У православному календарі День преподобних Павла Фівейського та Івана Кущника. Католики вшановують пам'ять святого Хоми Аквінського. У Швейцарії на відомому гірськолижному курорті Сент-Моріц відбудеться відкриття гастрономічного фестивалю гурманів.

Міжнародний день захисту персональних даних

Міжнародний день захисту персональних даних щорічно відзначається 28 січня, починаючи з 2007 року. Свято було засноване для того, щоб користувачі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, могли убезпечити своє віртуальне та реальне життя.

Міжнародний день lego

Міжнародний день lego поєднує кілька поколінь дітей i дорослих, захоплених збиранням популярного конструктора. Він був організований на честь отриманого компанією в 1958 патенту на цеглу lego.

Церковні свята

28 січня православна церква вшановує пам'ять преподобних Павла Фівейського та Івана Кущника,

У народі 28 січня Павлів день, який ще називали днем чаклунів. Люди вірили, що саме цього дня чаклуни передавали своє магічне мистецтво учням. А тому боялися змов, псування і пристріту.

День пам'яті Хоми Аквінського

28 січня Католицька церква відзначає день пам'яті святого Хоми Аквінського, найбільш авторитетного католицького релігійного філософа, який поєднав християнське віровчення з ідеями Аристотеля.

Основний принцип філософії Хоми Аквінського - гармонія віри та розуму. Він спробував раціонально довести існування Бога та відхилити заперечення проти істинної віри.

Вчення Хоми Аквінського було визнано "єдиною істинною філософією католицизму". Воно мало значний вплив на духовне життя сучасного західного суспільства.

Фома Аквінський - покровитель римсько-католицьких шкіл, коледжів, університетів, академій, апологетів, філософів, богословів та продавців книг.

Католики моляться святому Хомі за збереження цнотливості, досягнення успіху в навчанні, а також з проханням зберегти під час шторму та блискавки.

У цей день:

1900 – У Лейпцигу засновано Німецький футбольний союз;

1929 – У Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця;

1935 - Ісландія першою серед західних держав легалізувала медичні аборти;

1986 - Через 1 хвилину 13 секунд після старту, що транслювався у прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний корабель Челенджер;

1992 – Верховна Рада затвердила Державним Прапором України національний синьо-жовтий стяг;

2003 – Під час зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна та Леоніда Кучми було підписано Договір про російсько-український державний кордон;

2010 – Президент України Віктор Ющенко указом про увічнення учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України

Іменини: Веніамін, Гаврило, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Павло, Прохор.