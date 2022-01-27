Події

20:33 27.01.2022

Міністр оборони України провів зустріч із делегацією Конгресу США

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Міністр оборони України провів зустріч із делегацією Конгресу США

Міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США зазначив, що чекає на нові правові важелі США для стримування агресії РФ.

"Було великою честю прийняти двопартійну делегацію Конгресу США в Міністерстві оборони України. Наша сила – в єдності! Розраховую на нові правові важелі з боку США для стримування російської агресії!", - написав Резніков на своїй сторінці у Twitter у четвер увечері.

 

Теги: #міноборони #сша #конгрес #україна
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