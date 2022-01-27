Події

19:46 27.01.2022

У Раді нацбезпеки Туреччини вважають, що напруженість ситуації навколо України не вигідна ні Москві, ні Києву

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У Раді нацбезпеки Туреччини вважають, що напруженість ситуації навколо України не вигідна ні Москві, ні Києву

Рада національної безпеки (РНБ) Туреччини у четвер закликала до деескалації напруженості ситуації на кордоні Росії та України, повідомляє агентство "Анадолу".

"РНБ Туреччини закликала до деескалації напруженості між Україною та Росією", - йдеться в повідомленні.

У РНБ також зазначили, що "нагнітання обстановки не в інтересах жодної зі сторін".

Раніше цього тижня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччині не потрібна напруженість обстановки на кордоні з Україною, і тому вона, як і раніше, готова прийняти переговори лідерів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

"Туреччина не може миритися із напруженістю навколо України. Ми хочемо миру в нашому регіоні і готові будь-якими можливими способами допомогти розрядити напруженість", - сказав він.

Теги: #нацбезпека #ситуація #туреччина #україна
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