Події

18:41 27.01.2022

Фонд Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій шостий комплект оптичної відеорозвідки

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Фонд Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій шостий комплект оптичної відеорозвідки

Благодійний фонд Порошенка разом із волонтерами вшосте зібрав для військових комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження.

"Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже вшосте зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону", – наводить слова п'ятого президента України Петра Порошенка пресслужба "Євросолідарності".

За його словами, наступного тижня обладнання відвезуть на фронт.

"До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти", – сказав Порошенко.

Він також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету та виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.

Теги: #прилади #порошенко #волонтери #відеоспостереження
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