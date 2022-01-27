Події

17:57 27.01.2022

Зеленський та Байден проведуть у четвер увечері телефонну розмову

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Зеленський та Байден проведуть у четвер увечері телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден проведуть у четвер увечері телефонну розмову, повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

"Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером. Можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи", - написав Никифоров на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, за словами прессекретаря президента, зазначений перелік тем лідерів США та України не є вичерпним.

Він додав, що це буде друга їхня розмова у січні та третя за два місяці, а про її результати буде повідомлено на сайті президента України та в соціальних мережах.

Теги: #зеленський #розмова #байден
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