Події

16:41 27.01.2022

Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

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Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

Командувач Національної гвардії України Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку з подіями на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

"З урахуванням того, що за будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії", - заявив Балан на брифінгу в Дніпрі в четвер.

Теги: #відставка #нгу #балан
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