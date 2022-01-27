Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

Командувач Національної гвардії України Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку з подіями на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

"З урахуванням того, що за будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії", - заявив Балан на брифінгу в Дніпрі в четвер.