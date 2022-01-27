Глава МЗС України: Ми бачили письмову відповідь США до того, як її було передано Росії, у Києва заперечень немає

Українська сторона не має заперечень щодо відповіді США на пропозиції Росії стосовно безпеки, яку було передано Москві, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми бачили письмову відповідь США до того, як її було передано Росії. З української сторони заперечень немає. Важливо, що США залишаються в тісному контакті з Україною до і після всіх контактів із Росією. Жодних рішень щодо України без України. Золоте правило", - написав Кулеба у Twitter.

Як повідомлялося, посол США в Москві Джон Салліван 26 січня передав письмову відповідь адміністрації США на раніше наданий російською стороною проект двостороннього договору про гарантії безпеки.