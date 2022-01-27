Рада 1 лютого планує розглянути питання щодо виділення додаткових 2,7 млрд грн на організацію загонів тероборони - нардеп Рудик

Верховна Рада на пленарному засіданні 1 лютого планує розглянути питання щодо виділення додаткових 2,7 млрд грн на організацію загонів територіальної оборони України та щодо відтермінування штрафів для фізичних осіб-підприємців за несвоєчасне встановлення касових апаратів, повідомила лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик.

"Я була на засіданні голів фракції, у нас є домовленість про те, що у вівторок вже на наступній сесії ми розглянемо щонайменше декілька законопроектів, які вже сприяють реальності. По-перше, це якраз виділення тих додаткових 2,7 млрд грн, які просить міністр оборони для того, щоб організувати загони територіальної оборони... Друге питання, яке також розглядатимемо, - це відтермінування штрафів для ФОП", - сказала парламентарій в ефірі телеканалу Live.

Як повідомлялося, на пленарному засіданні 27 січня Верховна Рада ухвалила доопрацьований проєкт постанови №6440 про календарний план проведення сьомої сесії, згідно з яким скасувала частину засідань на пленарному тижні з 1 до 4 лютого у зв'язку зі зростанням захворювання народних депутатів і співробітників апарату парламенту на COVID-19.

Згідно з документом, 1 лютого відбудеться відкриття сьомої сесії та проведення пленарного засідання. Водночас тижні з 2 до 4 лютого, а також з 7 до 11 лютого визначено для роботи народних депутатів у комітетах.

Сьома сесія Верховної Ради розпочнеться 1 лютого 2022 року, буде закрита 22 липня.

Загалом протягом сесії десять тижнів відведено для пленарних засідань, десять - для роботи депутатів у комітетах та п'ять - із виборцями.

Крім того, традиційно щоп'ятниці у ВР зможуть проводити годину запитань до уряду.

Стаття 83 Конституції України передбачає, що чергові сесії Верховної Ради розпочинаються з першого вівторка лютого та першого вівторка вересня щороку.