Школи Львова евакуювали через повідомлення про мінування

Учнів та персонал шкіл Львова евакуювали у зв'язку із повідомленням про мінування всіх шкіл міста, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"До СБУ надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл Львова. Управління повідомило всі школи і наразі проводиться евакуація дітей", - повідомила начальниця управління освіти міськради Леся Васюта.

Співробітники поліції проводять огляд приміщень шкіл та прилеглих територій.

Як повідомлялося, у зв'язку зі спалахом коронавірусу учнів 5-11 класів шкіл Львова переведено на дистанційне навчання, на очному навчанні залишилися учні молодших класів.

Раніше у січні 2022 року двічі надходили анонімні повідомлення про мінування шкіл Львова, жодне не підтвердилося. Поліція відкрила кримінальні провадження за цими фактами.