В Англії скасовують обов'язковий масковий режим та санітарні перепустки

Заходи боротьби з COVID-19 значно послаблено на території Англії з четверга, повідомляє "БІ-БІ-СІ".

Зокрема, скасовано обов'язкове використання захисних санітарних масок, більше не знадобляться і COVID-перепустки.

"Наші вакцини, тестування та противірусні препарати є потужною гарантією захисту і дають змогу нам обережно відновити більше свобод", - наводить слова глави МОЗ Великої Британії Саджида Джавіда "БІ-БІ-СІ".

Джавід заявив, що згадані заходи можуть бути скасовані, оскільки було досягнуто значного успіху у вакцинації і з'явилося більше розуміння щодо того, як лікувати захворювання, спричинені коронавірусом.

Офіційний представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона, у свою чергу, заявив, що носіння маски тепер буде "особистою справою" кожного.

Однак у деяких магазинах повідомили, що продовжуватимуть просити людей використовувати маски. У поїздах пасажири також мають носити маски, але не примусово.