Події

09:37 27.01.2022

Зеленський подякував Канаді за розширення та продовження місії Unifier в Україні

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Зеленський подякував Канаді за розширення та продовження місії Unifier в Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді та прем'єр-міністру Джастіну Трюдо за рішення щодо продовження військової тренувальної місії Unifier та розширення її складу.

"Вдячний Канаді та моєму другу Джастіну Трюдо за своєчасне рішення на підтримку обороноздатності України. Цінимо продовження та розширення місії Unifier, надання нелетального озброєння, обмін розвідувальною інформацією та допомогу у захисті від кібератак", - написав Зеленський у Twitter у четвер.

Як повідомлялося, 26 січня Канада оголосила про продовження військової тренувальної місії Unifier в Україні до 2025 року. Кількість військовослужбовців буде збільшено вдвічі з 200 до 400 осіб. Очікується, що перші 60 людей прибудуть до України найближчими днями.

Теги: #продовження #unifier
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