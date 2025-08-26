Інтерфакс-Україна
Події
19:30 26.08.2025

Виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО продовжено ще на пів року

2 хв читати
Виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО продовжено ще на пів року

Уряд продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, сім"ї та єдності.

"У серпні 2025 року сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди. Оскільки ці кошти допомагають людині пройти складний період пошуку житла та роботи, облаштування в новій громаді, уряд продовжить ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року", - йдеться у повідомленні пресслужби на сайті у вівторок.

Повідомляється, що відповідну постанову 26 серпня було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів. Зазначається, що йдеться про осіб з інвалідністю І – ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років ), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Крім того, постанова вносить ще низку змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО, а саме: наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тис грн тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу

Якщо працездатна особа, яка не працює, після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється (з того місяця, у якому людина почала працювати).

Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно.

У пресслужбі нагадали, що розмір виплат становить: 2 тис грн - на одну дорослу особу, 3 тис грн - на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.

Допомога виплачується щомісяця, на кожного члена родини ВПО, з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

 

Теги: #впо #продовження #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:45 26.08.2025
Київ із 2023 року виплатив понад 778 млн грн допомоги для родин загиблих Захисників і Захисниць України - КМДА

Київ із 2023 року виплатив понад 778 млн грн допомоги для родин загиблих Захисників і Захисниць України - КМДА

09:33 25.08.2025
Майже 1 млн українців отримали разову грошову виплату до Дня незалежності на 1,1 млрд грн

Майже 1 млн українців отримали разову грошову виплату до Дня незалежності на 1,1 млрд грн

16:18 21.08.2025
Рада має намір призначити виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Рада має намір призначити виплати на лікування військовим, звільненим з полону

13:47 20.08.2025
Раді пропонують прийняти за основу законопроєкт про виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Раді пропонують прийняти за основу законопроєкт про виплати на лікування військовим, звільненим з полону

09:49 19.08.2025
Заяву на виплати по програмі "Пакунок школяра" можна подати до 15 листопада - Міносвіти

Заяву на виплати по програмі "Пакунок школяра" можна подати до 15 листопада - Міносвіти

18:45 15.08.2025
Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям загиблих у полоні, спростив закупівлю та списання техніки частинам

Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям загиблих у полоні, спростив закупівлю та списання техніки частинам

13:27 14.08.2025
Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за "єОселею"

Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за "єОселею"

13:08 10.08.2025
У Фінляндії пропонують скоротити фінансування інтеграції біженців: найбільше це вплине на українців

У Фінляндії пропонують скоротити фінансування інтеграції біженців: найбільше це вплине на українців

12:38 06.08.2025
Кабмін збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві - Свириденко

Кабмін збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві - Свириденко

11:03 04.08.2025
Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

ВАЖЛИВЕ

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану - Кабмін

Бельгія надасть Україні декілька F-16 у найближчі місяці – глава МЗС

В Генштабі ЗСУ спростували окупацію двох сіл в Дніпропетровській області

ОСТАННЄ

Для РФ слід визначати чіткі терміни досягнення результатів, щоб змусити до миру

Україна й Литва домовилися поглибити співпрацю для повернення дітей, яких викрала Росія

Глава МЗС Люксембургу: Шлях України і Молдови до ЄС має бути спільним

Села Запорізьке і Новогеоргіївка на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ - речник Генштабу

Безпекові гарантії для України мають бути юридично зобов’язувальними - Сибіга

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану - Кабмін

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні – глави МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА