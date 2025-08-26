Виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО продовжено ще на пів року

Уряд продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, сім"ї та єдності.

"У серпні 2025 року сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди. Оскільки ці кошти допомагають людині пройти складний період пошуку житла та роботи, облаштування в новій громаді, уряд продовжить ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року", - йдеться у повідомленні пресслужби на сайті у вівторок.

Повідомляється, що відповідну постанову 26 серпня було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів. Зазначається, що йдеться про осіб з інвалідністю І – ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років ), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Крім того, постанова вносить ще низку змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО, а саме: наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тис грн тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу

Якщо працездатна особа, яка не працює, після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється (з того місяця, у якому людина почала працювати).

Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно.

У пресслужбі нагадали, що розмір виплат становить: 2 тис грн - на одну дорослу особу, 3 тис грн - на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.

Допомога виплачується щомісяця, на кожного члена родини ВПО, з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.