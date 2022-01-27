Події

07:56 27.01.2022

Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

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Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

У ніч проти четверга на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі солдат строкової служби Національної гвардії України з автомата розстріляв варту, загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро поранено, повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"27 січня о 3.40 на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., при видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро отримали поранення", – йдеться у повідомленні відомства у Тelegram-каналі у четвер уранці.

У міністерстві наголосили, що під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

У місті запроваджено поліцейську операцію "Сирена". По тривозі піднято особовий склад підрозділів Нацполіції та Нацгвардії. Мотиви скоєного злочину поки що не відомі.

На місце події терміново виїхав командувач Нацгвардії генерал-полковник Микола Балан.

 

 

 

Теги: #строковик #жертви #україна #дніпро
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