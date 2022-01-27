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07:15 27.01.2022

Дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі дозволило знизити кількість обстрілів на 75%

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Дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі дозволило знизити кількість обстрілів на 75%

Дотримання сторонами конфлікту на Донбасі заходів щодо посилення режиму припинення вогню дозволило знизити фіксовану Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ кількість обстрілів на 75%, повідомили в Українській делегації у Тристоронній контактній групі за підсумками першого у поточному році засідання.

"За підсумками роботи робочої групи з безпеки та ТКГ посол (ОБСЄ – ІФ) Кіннунен відзначив позитивний ефект, досягнутий у результаті підтвердження учасниками консультацій 22 грудня 2021 року рішучості у дотриманні заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20. Завдяки цьому загальна кількість обстрілів, зафіксована СММ ОБСЄ, знизилася майже на 75%", - йдеться в повідомленні Української делегації у ТКГ.

Проте, як повідомляється, повного припинення порушень режиму припинення вогню не досягнуто, що призводить до втрат у Збройних силах України та руйнації громадянської інфраструктури.

У зв'язку з цим було продовжено консультації щодо розробки доповнень з посилення заходів режиму припинення вогню до домовленостей 22.07.20. Також приділено увагу необхідності практичної імплементації підсумків Паризького саміту 2019 року в частині протимінної діяльності.

В рамках роботи підгрупи з гуманітарних питань Україна запропонувала 4 етапи процедури пошуку безвісти зниклих осіб як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованій території України.

Українська сторона також запропонувала відкриття КПВВ "Щастя", однак така пропозиція не була підтримана ОРЛО з посиланням на необхідність одночасного відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте".

У рамках роботи підгрупи із соціально-економічних питань учасники обговорили додаткові варіанти виплати маломобільним особам і низку екологічних питань, таких як забруднення води, додатковий візит інспекторів МАГАТЕ до ОРДО та активізацію роботи групи експертів із затоплення шахт. Також учасники обговорили можливість опрацювання блоків питань відновлення соціально-економічних зв'язків після забезпечення сталого всеосяжного режиму припинення вогню.

Крім того, як повідомляється, під час засідання ТКГ представник Російської Федерації Борис Гризлов, відповідаючи на запитання української сторони та коментуючи проект звернення депутатів КПРФ до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених республік, зазначив, що "це лише звернення 11 депутатів, навіть не фракції, а Російська Федерація наголошує на відданості Мінським домовленостям загалом".

 

 

 

Теги: #ткг #припинення_вогню #україна
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