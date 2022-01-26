НАТО передав Росії письмові пропозиції на висунуті раніше Кремлем вимоги

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що альянс, паралельно зі США, передав Росії свої письмові пропозиції у відповідь на раніше висунуті вимоги Кремля. Вимога відкликати дану на саміті в Бухаресті Україні та Грузії обіцянку про майбутнє членство не буде виконано.

Відповідну заяву він зробив у середу у Брюсселі на терміново скликаній пресконференції, яка відбулася у відеоформаті. За словами Столтенберга, документ направлений від імені всіх тридцяти союзників, які є єдиними з цього питання. "Сьогодні ми передали наші письмові пропозиції Росії. Ми зробили це паралельно зі США", - анонсував генсек.

За його словами, союзники окреслили три головні позиції, за якими вони готові досягати прогресу. "Перше – відносини НАТО-Росія. Росія обірвала дипломатичні зв'язки з НАТО, що зробило наш діалог набагато важчим. Ми маємо знову відновити роботу наших офісів у Москві та Брюсселі. Ми також повинні у повному обсязі використовувати вже існуючі військові канали, щоб просувати прозорість та знизити ризики. Ми також розглядаємо можливість встановлення цивільної гарячої лінії зв'язку для надзвичайних ситуацій", - зазначив Столтенберг першу позицію.

Другою він назвав європейську безпеку, включно з ситуацією в Україні та навколо неї. "Ми готові слухати занепокоєння Росії та вести справжній діалог, як дотримуватися та зміцнювати фундаментальні принципи європейської безпеки, під якими ми всі підписалися, починаючи від заключного Гельсінського акту. Це містить право кожної держави обирати свій шлях у сфері безпеки", - констатував генсек.

Столтенберг заявив, що Росія має утримуватися від агресивної риторики та дій, які спрямовані проти союзників та інших країн. "Росія також має вивести свої сили з України, Грузії та Молдови, де вони розташовані без дозволу цих країн. Усі сторони мають конструктивно взаємодіяти, щоб вирішити конфлікт, включно в Нормандському форматі", - додав він.

Третім пунктом він назвав зниження ризиків, прозорість і контроль над озброєнням.

Крім того, Столтенберг констатував, що Росія продовжує нарощувати військову присутність в Україні і на її кордонах, що триває з "більш ніж 100 тисячами військ на позиціях і ще більше – у дорозі, включно зі значною дислокацією (військ) у Білорусі".

"Ми знову закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію. НАТО вірить, що напруження та розбіжності мають бути вирішені через діалог і дипломатію, а не силою або загрозою застосування сили", - наголосив генсек НАТО.