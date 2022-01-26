Російські найманці на Донбасі від початку доби не порушували режиму тиші

Російські найманці у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі з початку поточної доби, 26 січня, не порушували режиму припинення вогню, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

"Із початку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначається у повідомленні.

Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної агресії.