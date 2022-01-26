Події

17:24 26.01.2022

Російські найманці на Донбасі від початку доби не порушували режиму тиші

1 хв читати
Російські найманці на Донбасі від початку доби не порушували режиму тиші

Російські найманці у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі з початку поточної доби, 26 січня, не порушували режиму припинення вогню, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

"Із початку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначається у повідомленні.

Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної агресії.

Теги: #оос #ситуацiя
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:18 26.01.2022
З початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

З початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

17:16 25.01.2022
Двоє українських військових поранені на Донбасі внаслідок обстрілів із боку російських найманців – штаб ООС

Двоє українських військових поранені на Донбасі внаслідок обстрілів із боку російських найманців – штаб ООС

07:19 25.01.2022
За добу російські найманці один раз порушили режим тиші, українські військові не постраждали

За добу російські найманці один раз порушили режим тиші, українські військові не постраждали

07:26 24.01.2022
Український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі минулої доби

Український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі минулої доби

18:51 23.01.2022
Російські найманці на Донбасі сім разів порушили умови перемир'я

Російські найманці на Донбасі сім разів порушили умови перемир'я

07:36 23.01.2022
У результаті обстрілу на Донбасі постраждав один український військовослужбовець

У результаті обстрілу на Донбасі постраждав один український військовослужбовець

19:03 22.01.2022
На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку суботи

На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку суботи

07:10 22.01.2022
За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

17:29 21.01.2022
На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

07:28 21.01.2022
За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим тиші

За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим тиші

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США закликають своїх громадян в Україні розглянути можливість від'їзду з країни

США не знають, що РФ вирішила щодо України, але побоюються нападу на українську територію до середини лютого – заступник держсекретаря

В ЄСПЛ відбулися усні слухання щодо прийнятності спільної справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

ОСТАННЄ

США закликають своїх громадян в Україні розглянути можливість від'їзду з країни

Швеція ще на два тижні продовжить деякі антикоронавірусні обмеження

Канцлер ФРН відвідає США на початку лютого

США не знають, що РФ вирішила щодо України, але побоюються нападу на українську територію до середини лютого – заступник держсекретаря

У Києві викрили псевдоадвоката, який виманив у іноземця 2 млн грн

Гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити проєкт постанови про заснування Дня українського борщу

ВООЗ: За попередній тиждень у світі знову зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19

СБУ запобігла нелегальному переправленню до РФ комплектувальних до стрілецької зброї

Кабмін регламентував ухвалення рішень урядом у випадках запровадження в Україні чи окремих її місцевостях воєнного стану

Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області стабільна

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА